Heimsiege für Linz, Graz und Dornbirn

Die Linzer schienen vor 4.865 Fans gegen Red Bull Salzburg schon auf der Siegerstraße, als Peter Mueller in der 49. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Eine 2+2+10 Minuten-Strafe für Black-Wings-Kapitan Philipp Lukas in der 55. Minute hätte die Hausherren dann fast noch um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Die Salzburger drückten mit einem Mann mehr auf dem Eis und tatsächlich gelang Mario Huber 49 Sekunden vor der Schluss-Sirene der Ausgleich. Doch nur 12 Sekunden vor dem Ende erlöste Brian Lebler die Oberösterreicher und traf noch zum 3:2-Heimsieg.

In Dornbirn gerieten die Hausherren gegen Rekordmeister KAC durch Treffer von Talbot (5.) und Koch (22.) mit 0:2 in Rückstand. Doch die Vorarlberger steckten nicht auf und stellten zunächst durch Neubauer im Powerplay (26.) und D’Alvise (31.) noch vor dem Schlussdrittel das 2:2 her. Schon in der 4. Minute nach der zweiten Pause schaffte Pance mit einem Schuss ins Kreuzeck erstmals die Führung für die Hausherren, Häußle erhöhte in der 55. auf 4:2. Der verzweifelt angreifende KAC schaffte zwar in der 60. Minute noch das 3:4 durch Lundmark, die Bulldogs freuten sich über einen knappen Heimerfolg über die Kärntner.

Die 99ers bejubelten einen verdienten 5:2-Heimerfolg über Fehervar. Zwar verkürzte Hari für die Gäste in der 38. Minute den 3:1-Vorsprung der Steirer noch auf 2:3, doch Setzinger mit seinem zweiten Powerplay-Tor (50.) und Ograjensek (54.) sorgten für nervenschonende letzte Minuten auf eigenem Eis.

Die Black Wings schlossen damit mit 21 Zählern zum zweitplatzierten Znojmo auf. Der bisher in neun Spielen ungeschlagene Leader Vienna Capitals vollendet die 11. Runde am Samstag gegen HC Innsbruck.

(APA)