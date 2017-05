Heimsieg ohne Probleme

Dabei erwischten die Gäste eigentlich keinen schlechten Start und konnten die Partie zu Beginn kontrollieren, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Ganz anderst unser Team. Praktisch mit der ersten Torchance gingen wir in der 14. Minute per Kopf mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab unserer ersatzgeschwächten jungen Truppe die notwendige Sicherheit und es wurde nun auch gefällig kombiniert. Die offensiv harmlosen Alpenstädter fanden eigentlich kaum Tormöglichkeiten vor. Die größte Ausgleichschance vergaben sie praktisch mit dem Pausenpfiff. Im 1:1 behielt unser Tormann die Oberhand gegen den gegnerischen Stürmer.

In Halbzeit zwei war es wieder der KFZ Hagspiel FC Hittisau welcher mit einem schnellen Tor in der 52. Minuten auf 2:0 stellen konnten. Damit war eigentlich schon eine Vorentscheidung gefallen, denn die Gäste hatten in ihren Angriffen keine Durchschlagskraft. Unsere Defensivabteilung stand bombensicher und so wurde die Partie sicher zu Ende gespielt. In der Nachspielzeit liefen die Gäste dann noch in einen Konter und kassierten den dritten Treffer zum 3:0 Endstand.

Auch unser 1b-Team war im Anschluss mit einem 3:0 Sieg über den SK Brederis 1b erfolgreich. Damit feierte die Truppe im sechsten Frühjahrsspiel bereits den vierten vollen Erfolg.

Vorschau FC Hörbranz – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Am Sonntag, dem 7. Mai 2017 um 15.00 Uhr tritt der KFZ Hagspiel FC Hittisau auswärts beim Tabellenführer in Hörbranz an. Beim Gang zum aktuellen Klassenprimus kann die Martinovic-Elf eigentlich nur überraschen. Durch die Rückkehr von zuletzt drei gesperrten Spieler hat unser Trainer aufstellungstechnisch die Qual der Wahl. Direkt im Anschluss an diese Partie trifft unser 1b-Team ebenfalls in Hörbranz um 17.15 Uhr auf die Spg. Hörbranz/Hohenweiler 1b. Unsere Mannschaften würden sich freuen, viele Hittisauer Fans in Hörbranz anzutreffen.