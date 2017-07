Heimische Metallwarenindustrie spürt den Aufschwung

2016 hat die Metallwarenindustrie einen Umsatz von 14,7 Mrd. Euro erzielt – ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber 2015. Die laut Bank-Austria-Ökonomen hohe Wettbewerbsstärke der Branche, die im internationalen Vergleich einen deutlichen Vorsprung habe, führte zu einem Exportüberschuss bei Metallwaren von 1,7 Mrd. Euro.

Auch die Zahl der Beschäftigten wird laut Branchenbericht der UniCredit Bank Austria weiter ansteigen. Im ersten Halbjahr gab es ein Plus von zwei Prozent. Derzeit arbeiten rund 71.000 Menschen im Metallwarenbereich. Alleine im ersten Quartal stiegen die Produktion um vier und der Umsatz um sieben Prozent an.

“2017 sollten die baunahen Metallwarenerzeuger, deren Umsätze im Vorjahr stagnierten, die fehlende Inlandsnachfrage im Wirtschaftsbau im Export ausgleichen können”, so Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf am Mittwoch. “Hingegen erwarten die Industriezulieferer der Branche eine anhaltend lebhafte Nachfrage von der Fahrzeug- und der Elektroindustrie im In- und Ausland, die zusätzlich noch vom heimischen Maschinenbau gestärkt wird.”

Bank-Austria-Fazit: Österreichs Metallwarenerzeugung wächst nicht nur rascher als die gesamte Industrie, sondern langfristig auch deutlich schneller als der Großteil der EU-Konkurrenten. Und: Im internationalen Vergleich punkte die Metallerzeugung in Österreich nicht nur mit höheren Wachstumsraten. Bei der Produktivität stehe Österreich nach der Metallwarenerzeugung in der Schweiz und den Niederlanden in Europa mit einer Wertschöpfung pro Beschäftigten von 71.000 Euro an dritter Stelle. Im EU-Schnitt liege der Indikator mit 46.000 Euro um rund ein Drittel unter dem österreichischen Wert.

