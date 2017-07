Heimische Geflügelprodukte im Supermarkt gentechnikfrei

Greenpeace begrüßte den Stopp des Einsatzes von Gentech-Soja - © APA (dpa-Zentralbild)

Alle in Österreichs Supermärkten erhältlichen heimischen Geflügelprodukte sind nun gentechnikfrei. Seit 1. Juli werden nämlich nicht nur sämtliche Hühner, sondern auch neu eingestallte Puten in Österreich gentechnikfrei gefüttert, wie die Geflügelproduzenten jetzt der Umweltorganisation Greenpeace mitteilten. Die letzten Putenbetriebe hätten umgestellt, hieß am Donnerstag.