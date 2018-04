Heimische Firmen kurbeln Investitionen an

Die österreichische Wirtschaft brummt und die Unternehmen sind guter Stimmung - das treibt auch die Investitionsbereitschaft. Rund 43 Prozent der Betriebe wollen ihre Investitionen heuer ankurbeln. "Überraschend machen aber nicht nur große Betriebe finanzielle Mittel für neues Wachstum frei, sondern KMU und Kleinstunternehmen gleichermaßen", so KSV-Vorstand Ricardo-Jose Vybiral.

Besonders hoch ist die Investitionsbereitschaft im Burgenland: Dort wollen heuer 53 Prozent der Unternehmen mehr Geld als 2017 in die Hand nehmen, geht aus einer Umfrage des Gläubigerschutzverbandes KSV 1870 vom Mittwoch hervor. Spendabler als im Vorjahr sind die Firmen auch in Niederösterreich (52 Prozent) und Kärnten (48 Prozent), gefolgt von Tirol (47 Prozent). In Vorarlberg hingegen wollen 35 Prozent der Betriebe weniger tief in die Tasche greifen. Insgesamt möchten 34 Prozent der heimischen Firmen zumindest gleich viel investieren wie im Vorjahr.