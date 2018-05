Heimische Ermittler zerschlugen Suchtgiftring

Das Bundeskriminalamt hat nach grenzüberschreitenden Ermittlungen einen serbischen Suchtgift-Ring zerschlagen, der sich auf die Produktion und den Handel mit Marihuana spezialisiert hatte. Bereits am vergangenen Freitag wurden bei 20 koordinierten Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich 24 Personen festgenommen. 14 Suchtgift-Plantagen wurden unschädlich gemacht.

Wie das Bundeskriminalamt am Sonntag berichtete, gingen die Hausdurchsuchungen in den Wiener Bezirken Floridsdorf und Donaustadt sowie in Schwechat, Korneuburg und Gänserndorf über die Bühne. An der Aktion waren 200 Polizeibeamte beteiligt, darunter auch die Spezialkräfte Cobra und Wega. “Insgesamt konnten dabei 7.500 Cannabispflanzen geerntet werden”, teilte Behördensprecher Vincenz Kriegs-Au der APA mit. Getrocknet hätte die Ernte rund 350 Kilogramm Cannabiskraut ergeben. Daneben wurden 80.000 Euro Bargeld, 350 Gramm Kokain, eine Faustfeuerwaffe und mehrere Mobiltelefone sichergestellt.