Heimische Arbeitgeber bewerten Hochschulsystem schlecht

Heimische Arbeitgeber bewerten das österreichische Hochschulsystem schlecht. Während US-Betriebe ihrem Uni-System 8,3 von zehn Punkten geben, bekommen die österreichischen Hochschulen national nur 5,5 Punkte. Wie die am Dienstag veröffentlichten Detaildaten des "University Employability Ranking" zeigen, hat die Technische Universität Wien nach Ansicht heimischer Arbeitgeber die besten Absolventen.

In der Vorwoche wurde das “Times Higher Education”-Ranking über die Beschäftigungsfähigkeit (“employability”) der Absolventen veröffentlicht. Das California Institute of Technology (Caltech) schnitt dabei vor der Harvard University am besten ab. Als einzige österreichische Hochschule schaffte die Universität Wien auf Platz 137 den Sprung in das 150 Unis umfassende Ranking.