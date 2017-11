Heimdebüt von Malgin und Ulmer ging in die Hose

Nichts wurde es für einen Heimsieg für den EHC Lustenau gegen Pustertal. Beim Heimdebüt von Neocoach Malgin und Stürmer Ulmer verloren die Sticker mit 2:4 und sind nicht in den Play-off-Rängen.

In einem Spiel mit wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten verliert der EHC Alge Elastic Lustenau zu Hause gegen den HC Pustertal mit 2:4. Beide Teams beginnen recht nervös und es entwickelt sich ein Spiel ohne große Höhepunkte. In der 15. Minute nützen die Südtiroler eine Power-Play Möglichkeit zum Führungstreffer. Nach einer fragwürdigen Strafe gegen Lustenau können die Italiener über den ersten Treffer jubeln. Mit diesem knappen Ergebnis geht es auch in die erste Drittelpause.