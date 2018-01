Heimatpflegeverein mit Herz für Andere

Im Rahmen von drei Veranstaltungen wurden 4000 Euro an soziale und karitative Institutionen übergeben.

Riefensberg/Bezau. Auch 2017 hat der Heimatpflegeverein Bregenzerwald wieder die WÄLDER WEIHNACHT – und das gleich zweimal – abgehalten. In der Klosterkirche in Bezau wurde das Programm am Stefanitag von den Turmbläsern, einer Abordnung der Bürgermusik Bezau eröffnet. Mit dabei waren auch ein Saitenmusik-Ensemble der Musikschule Bregenzerwald sowie das Gesangsduo Barbara und Bernadette mit „Schwiezer Örgeli“ und Gitarre. Das Programm wurde von Obmann Richard Bilgeri moderiert und Ingrid Troy las weihnachtliche Texte.