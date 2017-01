“Heimat ist doch kein Besitztum der Rechten“

WANN & WO: Dr. Proske, warum haben Sie begonnen, eine Buchreihe über NS-Belastete zu schreiben?

Dr. Wolfgang Proske: Die bisherige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist lückenhaft. Angesichts der gegenwärtigen Rechtsentwicklung müssen wir die Bedingungen neu analysieren, unter denen ganze Staaten rechtsextrem wurden. Wir müssen dahinter individuelle Karrieren rekonstruieren, die zeigen, wie und warum der einzelne zum Teil des rechtsextremen Apparats wurde. Zu viele dieser Fälle lagern kaum bearbeitet in den Archiven.

WANN & WO: Gab es bei Ihren Recherchen in Vorarlberg Anfeindungen, z.B. von den Familien der Belasteten?

Dr. Wolfgang Proske: So etwas kommt vor, aber recht selten. Man weiß im Grunde, dass es manchmal Leichen im Keller gibt, die längst stinken. Deshalb gibt es oft auch offene und engagierte Mitarbeit von Verwandten und Bekannten, die endlich die Schatten über ihrer Familie vertreiben wollen. Wenn es Anfeindungen gibt, dann eher hinter den Kulissen. Eine andere Schwierigkeit: Mancherorts sind die Archive noch nicht frei zugänglich, das Vorarlberger Landesarchiv etwa hat bestimmte Unterlagen zu Alfred Lusser nicht herausgegeben.

WANN & WO: Welche Tatsachen aus dem Buch finden Sie am erschreckendsten?

Dr. Wolfgang Proske: Wer sich lange mit Tätern befasst, läuft Gefahr, sie irgendwann so gut zu verstehen, dass er sie am Ende zumindest teilweise verteidigt. Nehmen Sie Josef Vallaster: Er hatte im Grunde kaum eine realistische Chance, aus seinem eigenen Sumpf herauszukommen. Er war zeitlebens ein armer Tropf, wurde aber zum sadistischen Massenmörder. So war es nur allzu gerecht, dass ihn schließlich ein Häftling im KZ Sobibor erschlagen hat.

WANN & WO: Das Thema Nationalsozialismus und Rechtspopulismus ist heute aktueller denn je. Wieso driften so viele, gerade junge, Menschen in diese Richtung ab?

Dr. Wolfgang Proske: Wie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehe ich als Ursache eine ungerechte, von Wirtschaftsinteressen bestimmte und von der Politik nur teilweise humanisierte Welt, in der zu wenig sozialer Ausgleich stattfindet.

WANN & WO: Hat das auch mit sozialen Stellungen zu tun?

Dr. Wolfgang Proske: Die Unterschiede zwischen arm und reich, gebildet oder ungebildet usw. werden nicht ausreichend aufgefangen. Das gibt Raum für Scharlatane, die einfache Lösungen versprechen, letzten Endes aber versagen werden, was die Probleme verschärfen wird. Man wehrt sich, greift nach Strohhalmen, flüchtet sich in Scheinwelten, in denen man sich unter Gleichgesinnten wähnt.

WANN & WO: Welche Lösungsansätze gibt es?

Dr. Wolfgang Proske: Dass jeder, der das kapiert, im eigenen Umfeld und mit den eigenen Möglichkeiten zur Humanisierung der Welt beiträgt, auch zur Bewahrung der sozialen Umwelt. Wer Verantwortung trägt, muss aber mehr noch auf eine funktionierende Wirtschaft drängen, die sinnvolle Arbeit gibt.

WANN & WO: Darf man stolz auf die eigene Heimat sein?

Dr. Wolfgang Proske: Selbstverständlich, Heimat ist doch kein Besitztum der Rechten. Ganz im Gegenteil müssen wir stolz sein auf alle Bestandteile unserer Welt, die von den Vorfahren gut an uns übergeben wurden oder für die wir selbst verantwortlich sind. Schauen Sie in die USA, was Trump dort mit Obamacare veranstaltet. Da wird Heimat gnadenlos vernichtet und der Finanzwirtschaft zum Fraß vorgeworfen. Wir müssen mit Stolz die Errungenschaften des demokratischen Rechtsstaates verteidigen. Wir müssen die Vernunft retten und die Aufklärung. Wir dürfen stolz sein, in einem freien Land zu leben.

Buchpräsentation in Hohenems

Am Freitag, den 27. Jänner, präsentiert Dr. Proske um 19 Uhr sein Buch im Salomon Sulzer Saal in Hohenems. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Nationalrat Karl Öllinger, dem Mitherausgeber des „Rechtsextremismusberichts 2016“.

Hier die ganze WANN & WO-Ausgabe online lesen