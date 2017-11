Heidi Klum räkelt sich nackt am Strand

Supermodel Heidi Klum zieht am Strand von Kalifornien blank und zeigt ihren Fans was sie hat.

Heidi Klum versüßt ihren Fans auf Instagram regelmäßig mit tollen Fotos von sich den Tag. Nun hat die vierfach Mama einen ganz besonderen Schnappschuss von sich gepostet. Darauf räkelt sie sich am Strand von Kalifornien. Wer genau hinsieht, dem fällt auf, dass das Supermodel splitterfasernackt ist, denn es sind weder ein Bikini noch sonst eine Strandbekleidung zu sehen.

Ob sich die 44-jährige alleine am Strand gesonnt hat oder das eine Message an ihren Ex Vito Schnabel sein soll, bleibt unklar. Ihren Followern gefiel das Foto auf jeden Fall. Über 145.000 Likes bekam Klum für diesen Schnappschuss.