Heftige Zusammenstöße bei Studentenprotesten in Venezuela

Friedliche Proteste sind in Venezuela Vergangenheit - © APA (AFP)

In Venezuela hat es bei Studentenprotesten gegen Staatschef Nicolas Maduro erneut heftige Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften gegeben. Polizei und Nationalgarde gingen am Donnerstag mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor, die in Caracas einen Protestmatsch gestartet hatten. Im Bundesstaat Anzoategui wurde ein Studentenführer bei einer Versammlung an Uni erschossen.