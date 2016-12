Heftige ÖVP-Kritik an Stögers SV-Studie

Außerdem habe der Sozialminister in der Auftragsvergabe an die London School of Economics andere Inhalte festgeschrieben als im Ministerratsbeschluss vereinbart. Wöginger forderte Stöger nun im Ö1-“Mittagsjournal” auf, das Studienkonzept abzuändern oder den Auftrag zurückzuziehen.

Auch die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbunden, Ingrid Korosec kritisierte, dass keine Ausschreibung erfolgt sei. Der Auftrag sei an ein englisches Institut ergangen, “obwohl wir in Österreich hervorragend ausgebildete Spezialisten besitzen”, kritisierte Korosec in einer Aussendung. Das Studienkonzept hält sie für unprofessionell: Wenn bereits im Auftrag zu der Studie die Rede davon sei, dass bestimmte Vorteile der eigenen Einrichtungen dargestellt werden sollen, so sei das “keine objektive Basis für eine wissenschaftliche Arbeit”.

Ziel der am Montag von Stöger beauftragten Studie ist es, Effizienzpotenziale in den Sozialversicherungen zu heben. Themen sollen u.a. eine Harmonisierung der Leistungen und die Systemgestaltung sein. Das Ergebnis der 630.000 Euro teuren Studie soll Mitte 2017 vorliegen.

(APA)