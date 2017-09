Eine lange Dürrezeit ist in Italien an diesem Wochenende mit heftigen Niederschlägen zu Ende gegangen. In fast ganz Italien wurden seit Samstagabend heftige Gewitter gemeldet. In Ligurien gab es schwere Überschwemmungen. Beim regionalen Bahnverkehr kam es zu Verspätungen, wie italienische Medien berichteten.

In Pisa musste die Feuerwehr wiederholt ausrücken, nachdem mehrere Bäume wegen des starken Windes umgestürzt waren. Zu Niederschlägen kam es auch in Rom, das seit Monaten mit einer akuten Wasserknappheit konfrontiert ist. Schwere Gewitter wurden laut italienischen Medien auch in Süditalien gemeldet. Im apulischen Porto Cesareo wurden durch den heftigen Sturm mehrere Boote beschädigt. (APA)