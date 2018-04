Heftige Kritik von Foodwatch an Coca Cola

Die deutsche Verbraucherorganisation Foodwatch hat Coca-Cola für die Vermarktung zuckerhaltiger Getränke heftig kritisiert.

Der Weltmarktführer bei Limonaden trage auch in Deutschland eine “entscheidende Mitverantwortung” für die Zunahme von Krankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes, betonte Foodwatch am Mittwoch.

Der Verein forderte die deutsche Regierung auf, eine Herstellerabgabe für überzuckerte Getränke einzuführen. Eine solche Abgabe gilt von Freitag an in Großbritannien.

“Flüssige Krankmacher”

Foodwatch beleuchtet in einem 100-seitigen Bericht das Geschäft von Coca-Cola. Der Getränkeproduzent verstehe es “wie kaum ein anderer Konzern, ein positives Image zu kreieren, auch und gerade bei jungen Menschen”, sagte der Autor des Reports, Oliver Huizinga, in Berlin. Dabei seien die Zuckergetränke von Coca-Cola “flüssige Krankmacher”. Fußballstars im Fernsehen und populäre Videodarsteller im Internet-Kanal YouTube sprächen besonders Kinder und Jugendliche an.