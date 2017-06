Heftige Kritik an May nach Wahlschlappe in Großbritannien

Tories und DUP: "Koalition der Irren" wird getitelt - © APA (AFP)

Nach ihrer Wahlschlappe steht die britische Premierministerin Theresa May massiv in der Kritik. “Sie ist erledigt”, titelte die Boulevard-Zeitung “The Sun” am Samstag. Auch viele andere britische Zeitungen sehen die Premierministerin geschwächt: “May blickt in den Abgrund” lautete die Schlagzeile in der “Times”, “Die Tories wenden sich gegen Theresa”, schrieb die konservative “Daily Mail”.