Sinjar, im Westen der Stadt Mosul. - © APA/AFP

In der nordirakischen Region Mosul sind heftige Kämpfe zwischen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat und den irakischen Regierungstruppen ausgebrochen. Die paramilitärischen Volksmobilisierungseinheiten “Haj al-Shaabi” meldeten am Dienstag, dass sie einen IS-Angriff in der Wüste bei Hatra zurückgeschlagen hätten. Die Jihadisten hätten dabei zahlreiche Selbstmordattentäter eingesetzt.