Tote bei Luftangriffen auf Rebellen im Nordwesten Syriens

Ein israelischer Luftangriff traf nach Angaben des syrischen Militärs eine Armeeposition nahe dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Damaskus. Dort seien am Donnerstag mehrere Raketen eingeschlagen, hieß es aus syrischen Armeekreisen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Der Angriff galt vermutlich der Schiiten-Miliz Hisbollah, einem Verbündeten der syrischen Regierung.

Bei dem israelischen Angriff seien Öltanks und ein Lager getroffen worden, meldete der Hisbollah-Sender Al-Manar. Zeugen berichteten am frühen Morgen von schweren Explosionen nahe dem Flughafen. Es seien große schwarze Rauchwolken aufgestiegen. Aus syrischen Armeekreisen hieß es weiter, die Raketen seien von den von Israel besetzten Golanhöhen abgeschossen worden. Es habe Sachschaden gegeben.

Die israelische Armee wollte den Bericht nicht kommentieren. Israels Geheimdienstminister Israel Katz sagte jedoch dem Armeeradio: “Der Vorfall steht ganz im Einklang mit unserer Politik, Irans Schmuggel von hoch entwickelten Waffen durch Syrien an die Hisbollah zu verhindern.” Sein Berater Arye Shalicar erklärte, Israel werde nicht erlauben, dass Waffen wie Raketen über Syrien zur Hisbollah gelangen.

Israelische Jets hatten zuletzt mehrfach Ziele in Syrien bombardiert. Die meisten Angriffe dürften sich gegen die Hisbollah gerichtet haben, die in Syriens Bürgerkrieg an der Seite der Regierung kämpft. Die vom Iran finanzierte Miliz betrachtet Israel als Erzfeind. 2006 bekämpften sich Israel und die Hisbollah im Libanon-Krieg.

Bei den Angriffen auf die Rebellengebiete wurde den Menschenrechtlern zufolge unter anderem eine Klinik in dem Ort Al-Der al-Sharki in der Provinz Idlib getroffen. Dabei seien sechs Zivilisten getötet worden. Aktivisten berichteten, zudem sei ein medizinischer Versorgungspunkt in dem Ort Marseita bombardiert worden. Nach Angaben der Hilfsorganisation UOSSM wurden dort acht Rettungswagen zerstört.

Die Vereinten Nationen hatten sich am Mittwoch entsetzt über fortlaufende Luftangriffe auf Krankenhäuser in Rebellengebieten des Bürgerkriegslands gezeigt und diese als inakzeptabel kritisiert. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Berichte über Bombardierungen von Kliniken gegeben. Es handle sich um systematische Luftangriffe, sagte der Leiter des am Dienstag angegriffenen Krankenhauses in dem Ort Kafr Tachrim, Walid al-Mohammed.

Syriens Regierung wies unterdessen den Vorwurf Frankreichs zurück, sie sei für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Khan Sheikhoun (Chan Scheichun) mit mehr als 80 Toten verantwortlich. Syrien verurteile die “Täuschungs- und Lügenkampagne” und die “konstruierten Beschuldigungen”, erklärte das Außenministerium in Damaskus. Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault hatte am Mittwoch erklärt, Experten hätten in Proben vom Angriffsort das Nervengas Sarin nachgewiesen, das “die Signatur des Regimes” trage.

(APA/ag.)