Head Kennelbach: Wo Skistars sich die Klinke in die Hand geben

Die Götzner Skirennläuferin Christine Scheyer bekommt neue Skischuhe. Ihr Servicemann Lukas Beck markiert die Druckstellen an ihrem Fuß und passt mit der Fräse die Außenschale an. Durch das viele Skifahren seien ihre Füße an manchen Stellen arg mitgenommen – und da müsse man eben schauen, dass es nicht schlimmer werde, erklärt die 23-Jährige. Wichtig sei, dass die Schuhe passen und bequem sind – schließlich verbringe man viel Zeit in ihnen.

Schuh-Entwicklungsleiter Hubert Immler produziert die neue Sohle. Schließlich wird der Innenschuh geschäumt. Die Götznerin freut sich über den Heimvorteil, den sie mit dem Ausrüster in unmittelbarer Nähe nutzen kann: „Ich bin ja mit der Firma Head praktisch aufgewachsen und das ist richtig cool, dass es das in Vorarlberg gibt.“

“Wir sind auch befreundet”

250 Tage im Jahre verbringen der norwegische Skistar Aksel Lund Svindal und sein Servicemann Stefan Berthold miteinander. Sie sind ein eingespieltes, professionelles Team – und zugleich richtig gute Freunde. „Man muss viel in Kontakt sein, viel diskutieren“, sagt Svindal. Und das mache mehr Spaß, wenn man befreundet sei.

Ein paar Ski, das genau gleich aussehe wie ein zweites, könne mitunter ein paar Hundertstel oder Zehntel schneller sein, sagt Svindal. Dann könne es sein, dass man das Paar ein ganzes Jahr lang fahre. Komme im Jahr darauf ein neuer Favorit dazu, müsse man eben austesten, welches Paar schneller sei.