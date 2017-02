HC Walter Buaba droht das Saisonende

EHC Montafon gewann das erste Spiel im Halbfinale der VEHL-1 gegen Walter Buaba mit 7:3. Erst dank einem Colleoni-Triplepack kam der Favorit aus dem Montafon auf die Siegerstraße. Knapp 200 Zuschauer wollten sich das erste Semifinale nicht entgehen lassen, die Walter Buaba brachten mit viel Kampfgeist den Favoriten lange Zeit ins Wanken. Walter Buaba muss das Rückspiel am Samstag, 18. Februar, 17 Uhr, Gastra, gewinnen, sonst ist für Lukas Beck und Co. die Saison vorbei.

VEHL-1, Halbfinale: EHC Montafon – HC Walter Buaba 7:3 (2:0, 2:3, 3:0) Torfolge: 9. 1:0 Peter, 11. 2:0 Kyllönen, 21. 2:1 Beck, 23. 2:2 Hofer, 25. 3:2 Romagna, 26. 3:3 Klien, 33. 4:3 Colleoni, 45. 5:3 Colleoni, 55. 6:3 Ganahl, 55. 7:3 Colleoni

EHC Montafon führt in der Best of three-Serie 1:0

Spiel zwei: Samstag, 18. Februar, 17 Uhr, Gastra Rankweil