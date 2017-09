HC Strache im Live-Talk

In vielen Umfragen führt Sebastian Kurz, doch eine Google-Trends-Analyse auf VOL.AT hat gezeigt, dass HC Strache noch lange nicht weg ist vom Fenster. Rund drei Wochen vor der Nationalratswahl kommt die “blaue Wahlkampfmaschine” so richtig auf Touren, das hat HC Strache zum Beispiel auch in der Dreier-Konfrontation der Bundesländerzeitungen mit Sebastian Kurz und Christian Kern gezeigt. Für Strache ist es bereits der vierte Nationalratswahlkampf, 2006 hat er die Freiheitlichen in seinen ersten Wahlkampf als Parteichef geführt. Experten trauen der FPÖ bis zu 25 Prozent zu, womit sie sogar vor der SPÖ landen könnten.