HC Samina Rankweil ließ Leader EHC Hard stolpern

Viertes Meisterschaftsspiel und vierter Sieg für den HC Samina Rankweil. Die Truppe um Spielertrainer Michal Kopas fügt dem EHC Hard die erste Saisonniederlage zu und behält die blütenweiße Weste. HCR-„Macher“ Günther W. Amann spricht über den ersten Heimerfolg, die Neuorientierung des Traditionsvereins und die Ziele in der VEHL1.

„Wir sind für die VEHL-1 gerüstet. Wir haben ein Superteam und der Zusammenhalt ist riesig. Wir haben eine gute Mannschaft. Der alte Kern mit den Oldies bringt Ruhe ins Spiel und die jungen Talente geben eine gute Mischung. Aber Hard ist eine gute Mannschaft, waren nicht umsonst Tabellenführer. In dieser Spielklasse ist ein guter Tormann sehr wichtig und die haben wir mit Pascal Prugger und Simeoni Kyllönen. Die Gastra soll eine Festung bleiben“, sagt HC Samina Rankweil-Ehrenpräsident Günther W. Amann . Das erste Heimspiel nach der Rückkehr auf Landesebene hat HC Samina Rankweil gegen ein starkes Hard mit 5:3 gewonnen. Die Erfolgsserie der Rankweiler hält an. Vierter Sieg im vierten Spiel. Hard ist die Tabellenführung wieder los.

Schon nach 52 Sekunden bringt Spielertrainer Michal Kopas die Hausherren gegen Hard in Front und sorgt für einen Traumstart. Im ersten Drittel ist es aber der Rankweiler Schlussmann Pascal Prugger, der durch zahlreiche Glanzparaden die Harder schier zur Verzweiflung bringt. Im ersten Drittel kann Hard viermal ein Powerplay nicht nützen, Prugger hält durch eine starke Leistung sein Tor rein. Im zweiten Drittel kann Rankweil in der Schlussphase zwei Tore binnen 32 (!) Sekunden zwei Treffer erzielen. Philipp Amann und Raphael Zwischenbrugger sorgen für einen komfortablen Vorsprung. Doch Hard gibt nie auf: Im letzten Spielabschnitt verkürzte Hard auf 2:3 und die Partie wird nochmals spannend. Doch wieder gelang Rankweil in rekordverdächtigen 38 (!) Sekunden zwei Tore: Sandro Nesensohn ist zweimal erfolgreich und sorgt für die endgültige Entscheidung. Das dritte Tor von Hard ist nur noch Resultatskosmetik. Rankweil trifft im nächsten Heimspiel auf Vorjahresfinalist und Vizemeister Bulldogs Dornbirn.

Gespielt wird eine einfache Hin- und Rückrunde mit neun Mannschaften (72 Spiele im Grunddurchgang). Mitte Februar startet das Play-off. Im Viertel- und Halbfinale werden nur zwei Spiele gespielt. Das Finale wird auf Best of three gespielt. Am 11. März 2018 steht der neue Meister in der VEHL 1 fest.