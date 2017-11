HC Rankweil II verlor Heimpremiere gegen Unatic Kings Dornbirn II

Missglückte Heimpremiere der zweiten Kampfmannschaft von HC Samina Rankweil. Gegen Unatic Kings Dornbirn II unterlag Rankweils zweite Garnitur knapp mit 2:4.

Nach der 2:5-Auswärtsniederlage in Nüziders verlor HC Samina Rankweil II die Heimpremiere gegen Unatic Kings Dornbirn II mit 2:4. Die Treffer der Rankweiler schossen Michael Tschaler und Patrik Leitner. Erstmals seit ganz vielen Jahren Pause nimmt eine zweite Rankweiler Eishockeymannschaft am landesweiten Spielbetrieb teil. In der VEHL-4 ist HC Samina Rankweil II vertreten. 22 Spieler plus zwei Tormänner stehen der zweiten Kampfmannschaft von HC Rankweil zur Verfügung. Mit dabei auch im Rankweil Dress der ehemalige liechtensteinische Fußball Nationaltormann Martin Oehri.