HC Rankweil gelang Revanche

Nur mit zehn Spielern und Tormann Pascal Prugger spielte der HC Samina Rankweil das Spiel in Rapperswil. Zudem wurde Patrik Halbeisen wegen einem Check gegen den Kopf ausgeschlossen. Nach der 5:7-Niederlage auf eigenem Eis revanchierten sich die Rankweiler in Rapperswil. Trotz dem Aussschluss und dem 1:2-Rückstand nach 20 Minuten verließen Bernd Schmidle und Co. das Eis als Sieger. Andreas Beiter gelang ein Triplepack, Domingo Usubelle war zweimal erfolgreich und je einmal trafen Meier und Vonbun. Für Rankweil ist der vierte Auswärtssieg in der Schweiz von ganz wichtiger Bedeutung. Platz acht reicht zum Ligaerhalt. In den restlichen vier Partien müssen aber noch Punkte her.

3.Ostschweizer Liga, Gruppe 3

HC Rapperswil vs HC Samina Rankweil 2:7 (2:1, 0:3, 0:3)

Tore für Rankweil: Andreas Beiter (3), Usubelli (2), Meier, Vonbun

HC Samina Rankweil: Prugger, Vonbun, Amann, Meier, Grabner, Schmidle, Andreas Beiter, Usubelli, Pfister, Halbeisen, Moosbrugger

Nächsten Spiele: 12. Februar Eisbären – Rankweil, 18. Februar Dübendorf – Rankweil, 19. Februar Rankweil – Eisbären, 21. Februar Rankweil – Illnau