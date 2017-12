HC Rankweil geht als Spitzenreiter ins neue Jahr

Nach dem mühevollen 6:4-Auswärtssieg in Hard geht der HC Samina Rnakweil in der VEHL-1 als Spitzenreiter ins neue Jahr.

Das Spiel begann auf beiden Seiten konzentriert und es gab rasch gute Chancen auf das Führungstor. In der 12. Minute war es dann die Heimmannschaft, die ein Powerplay zum 1:0 (Töfferl) nutzte. Doch bereits 2 Minuten später netzte Benny Kyllönen nach einem brillanten Alleingang zum Ausgleich ein. Die über 100 Fans spürten förmlich, dass sie sich auf eine spannende Partie einstellen können. Denn kaum 2 Minuten später schlugen die Harder bereits wieder zurück und gingen mit 2:1 (Gschliffner) in Führung. Dies war auch der Endstand nach dem 1. Drittel.

Kurz nach Spielbeginn verwertete nach einer sehenswerten Kombination zwischen Raphael Zwischenbrugger und Niklas Gehringer wiederum Benni Kyllönen das perfekte Zuspiel zum 2:2 Ausgleich. Das Spiel blieb spannend und die Zuschauer bejubelten zahlreiche tolle Aktionen ihrer Teams, denn die Chancen kamen im Minutentakt. Und es waren wieder die pfeilschnellen Harder die in der 30. Minute mit 3:2 (Caldonazzi) in Führung gingen. Und 3 Minuten später brachte Philipp Amann den Puck ideal auf die Schaufel von Niklas Gehringer und der ließ sich nicht lange bitten und glich wieder zum 3:3 aus. Und Niklas Gehringer kam immer besser in Fahrt und brachte 2 Minuten später Benni Kyllönen in eine gute Einschuss-Situation – es stand plötzlich 3:4 für den HC Rankweil!