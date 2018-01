HC Rankweil besiegt Meister Montafon im Penaltyschießen

Erst der zehnte Penalty entschied das Spitzenduell in der VEHL-1 zwischen dem Zweitplatzierten HC Samina Rankweil und dem Tabellenführer EHC Montafon zugunsten der Rankweiler.

Das Gipfeltreffen in Rankweil brachte beste Werbung für den Vorarlberger Eishockeysport mit Spielwitz auf beiden Seiten. Die Partei begann ganz nach dem Geschmack des Meisters aus dem Montafon: Nach 83 Sekunden schoss Patrick Schonaklener die Gäste schon in Front. Doch Rankweil dreht mit zwei Powerplay-Toren die Spitzenpartie und führte dank den VEU-Kooperationsspielern Benjamin Kyllönen und Daniel Vojta mit 2:1. Noch ein Ex-VEU-Crack, Walter Fussi brachte Montafon mit seinen beiden Toren wieder in Führung. Benjamin Kyllönen machte den Rückstand für Rankweil wett. Patrick Ganahl stellt für Montafon auf 4:3. Der Rest ist bekannt. HC Rankweil Goalie Pascal Prugger konnte vier Penaltys vom Meister parieren. HC Rankweil jubelt doch noch bei starkem Regen und böigem Wind. Vielleicht wird erst im Rückspiel am 10. Februar im Montafon der erste Platz nach dem Grunddurchgang vergeben.