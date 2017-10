HC Hard zurück auf der Siegerstraße

Nach der Niederlage gegen die Fivers Margareten waren die Harder in Schwaz auf Wiedergutmachung aus. Den besseren Start in das Spiel erwischten jedoch die Hausherren, die sich früh mit 6:3 absetzen konnten. Der Meister aus dem Ländle kämpfte sich schnell zurück und ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Mit einem Doppelschlag vor der Pause verschafften sich die Tiroler dann aber erneut einen 2-Tore-Vorsprung.

In der zweiten Halbzeit waren die Harder die deutlich bessere Mannschaft. Nach dem raschen Ausgleich setzten sich die Gäste Punkt für Punkt ab und feierten am Ende einen klaren und verdienten 24:29-Sieg. Durch diesen Erfolg hielten die Harder den Kontakt zu den derzeit überlegenen Fivers an der Tabellenspitze aufrecht.