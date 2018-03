HC Hard bucht Ticket für das Cupfinale

Der HC Hard zog mit einem am Ende klaren 27:22-Erfolg gegen das zweite Team der Fivers Margareten in das Cupfinale ein.

Nach der Erfolgsserie in der Handball Liga Austria ging es für den HC Hard heute mit dem Halbfinale des Österreichischen Cups weiter. Die Harder gingen dabei gegen das zweite Team der Fivers Margareten als klarer Favorit in die Partie. In der ersten Halbzeit tat sich der überlegene Tabellenführer der HLA jedoch schwer gegen die vom Publikum angetriebenen Wiener. So wurde beim Spielstand von 12:12 die Seiten gewechselt.