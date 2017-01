Hayböck verpasst Innsbrucker Tournee-Bewerb

Der Oberösterreicher hofft auf Bischofshofen - © APA

Der dritte Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Innsbruck geht am Mittwoch (ab 14.00 Uhr) ohne Michael Hayböck über die Bühne. Der Gesamt-Dritte von 2016 laboriert laut einer Mitteilung des ÖSV an einer Magen-Darm-Infektion. Am Vortag hatte sich Hayböck noch gut gefühlt und war in der Qualifikation Vierter geworden.