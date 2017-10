Hayböck erlitt Knöchelblessur – Verdacht auf Bänderriss

Der 26-Jährige begann, gut versorgt von der mitgereisten medizinischen Abteilung, bereits mit Physiotherapie. “Ich werde jetzt hier in Zypern bleiben und aktiv an meiner Rehabilitation arbeiten. Der Zeitpunkt ist natürlich gerade nicht passend, das ist er aber für eine Verletzung wohl sowieso nie”, wurde Hayböck in einer Aussendung zitiert.

(APA)