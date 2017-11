Hawking: Menschen könnten bald durch KI ausgelöscht werden

Stephen Hawking warnt erneut vor den Gefahren der Technik: Kriege oder Umweltkatastrophen seien nicht die größte Gefahr für die Menschheit, die wahre Gefahr lauert in den Techniklabors: Roboter könnten bald die Menschen ersetzen.

“Wenn Menschen Computerviren gestalten können, wird jemand die KI so gestalten können, dass sie sich optimiert und repliziert. Das wird eine neue Lebensform sein, die die Leistung der Menschen übertrifft.”, so Hawking in einem Interview.