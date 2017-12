Haushaltsenergiepreise auf höchstem Stand seit Sommer 2015

Die Preise für Haushaltsenergie sind im November um 2,7 Prozent höher als vor einem Jahr und damit auf dem höchsten Stand seit August 2015 gelegen. Verteuert haben sich vor allem Treibstoffe und Heizöl, geht aus dem von der österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex (EPI) hervor. Strom war billiger als im November 2016.

Die Energiepreise haben damit wieder stärker angezogen. Im Oktober hatte der Anstieg im Jahresvergleich noch 1 Prozent betragen. Auch im Monatsvergleich sind die Preise im November mit plus 1,3 Prozent stärker gestiegen als im Oktober (plus 0,7 Prozent).

Im Vergleich zum Vormonat Oktober 2017 stiegen die Preise für Fernwärme (+0,1 Prozent), feste Brennstoffe (plus 0,8 Prozent), Brennholz (plus 0,9 Prozent), Pellets (plus 0,6 Prozent) und Holzbriketts (plus 1,5 Prozent). Strom und Gas waren unverändert.