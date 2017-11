Haushaltsenergie im Oktober um ein Prozent teurer

Österreichs Haushalte mussten im Oktober für Energie um 1,0 Prozent mehr zahlen als ein Jahr davor, geht aus dem Energiepreisindex (EPI) der österreichischen Energieagentur hervor. Billiger war lediglich Strom, alle anderen Energieträger waren teurer. Den stärksten Preisanstieg gab es mit rund 5 Prozent bei Heizöl und Brennholz. Der Brennholzpreis war auf dem höchsten Wert seit dem Jahr 2000.

In einem mehrjährigen Vergleich seien die Heizölpreise noch immer relativ niedrig. Gegenüber den Höchstwerten in den Jahren 2008 und 2012 sei der aktuelle Heizölpreis um 30 Prozent niedriger. Dies illustriere “aber auch das Preisrisiko für jeden sechsten Haushalt, der in Österreich noch mit Heizöl heizt”, betont Traupmann. Zudem wiesen Öl-Brennwertsysteme die schlechtesten CO2-Werte aller Heizsysteme auf, so die Ergebnisse des Heizkostenvergleichs der Österreichischen Energieagentur.