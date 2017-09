Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten in Vorarlberg

Das Land erhebt das Verkehrsverhalten der Vorarlberger. - © APA

Rund 25.000 Vorarlberger Haushalte erhalten in diesen Tagen Post vom Amt der Vorarlberger Landesregierung. Wie schon in den Jahren 2003, 2008 und 2013, soll das Mobilitätsverhalten der Vorarlberger Bevölkerung in Form einer Haushaltsbefragung erhoben werden. “Wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität und der Verkehrssituation können nur umgesetzt werden, wenn man über das Verkehrsverhalten der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger Bescheid weiß“, betont Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser.