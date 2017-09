Hausberg Schneiderkopf als Treffpunkt

Das Ende der Ferienzeit ist auch traditionell der Auftakt vieler „Gipfelmessen“. So wird auch der Schneiderkopf zum Treffpunkt für „Jung und Alt“, wenn am kommenden Sonntag ab 11.30 Uhr, Pfarrer Marius Dumea die „Messe am Berg“ zelebrieren wird. Traditionell umrahmt der Musikverein Buch mit Kapellmeister Magnus Lässer die Feier, ehe das Frühschoppenkonzert auf dem Programm steht. „In dieser schönen Naturkulisse an unserem Hausberg servieren wir unser Menü Schübling und Käsbrot“, freut sich Obmann Lothar Gunz auf den „Outdoor – Einsatz“ des eingespielten Teams. Seit einigen Jahren wechseln nun die “Kameraden” mit der Rot Kreuz – Ortsstelle ab, um hunderte Gästen bei der Traditionsveranstaltung am Berg begrüßen und verköstigen zu können. Sollte das Wetter nicht passen, wurde für 17. September ein Ausweichtermin anberaumt.

Traditionsverbunden

Für jene Bergfreunde, die den Bucher Hausberg nicht aus eigener Kraft besteigen können, ist sogar ein Shuttle – Dienst eingerichtet (Kontakt 0664/2438420 od. 0664/6255871. Übrigens, der örtliche Kameradschaftsbund ist mit der Geschichte der Berggemeinde eng verwurzelt und zählt derzeit 48 Mitglieder (aktive und fördernde Personen). „Wir haben ein tolles Team, darunter viele junge Leute, die sehr traditionsverbunden sind“, führt der Chef aus. Lothar Gunz hatte im März 2016 das Amt des Obmannes von Christian Winder übernommen, der die Funktion rund 20 Jahre bekleidete. (mst)