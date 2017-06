Haus Koblach lädt zum Eröffnungsfest

Koblach. (mima) Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Spatenstich konnte das neue „Haus Koblach“ zu Beginn des Jahres seiner neuen Bestimmung übergeben werden.

Bis Weihnachten voll besetzt

Neben dem ehemaligen Versorgungsheim entstanden in den letzten Monaten zwei neue Baukörper, zudem wurde das alte Versorgungsheim generalsaniert. Im Altbestand finden die sozialen Vereine wie etwa der KPV und der Mohi Platz, während in einem dreigeschoßigen Wohnbau zwei Etagen mit 16 gemeinnützigen Wohnungen sowie das dritte Geschoß mit betreutem Wohnen für zwölf Personen eingerichtet wurden. Und im zweiten, zweigeschoßigen Neubau hat das Pflegeheim mit insgesamt 36 Betten Platz gefunden. Die gemeinnützigen Wohnungen konnten dann auch schnell alle vergeben werden und auch die Plätze beim betreuten Wohnen und im Pflegeheim füllen sich. „Bis Weihnachten soll das Haus dann ziemlich voll sein“, schätzt Koblachs Bürgermeister Fritz Maierhofer.

Tolles Programm zur Eröffnung

Nachdem sich der Betrieb nun nach der Anfangsphase etwas normalisiert hat, lädt das „Haus Koblach“ am kommenden Sonntag zu einer großen Eröffnungsfeier. Beginn ist dabei um 10 Uhr mit der Messe und Segnung durch Pfarrer Romeo Pal. Anschließend findet von 11 bis 11.30 Uhr ein Talk am Podium statt, bevor der Schützenmusikverein Koblach und anschließend die Gemeindemusik Götzis für Unterhaltung im Festzelt sorgen. Dazu finden den ganzen Tag geführte Besichtigungen durch alle Häuser statt, verschiedene Info-Stände informieren zu den Themen Soziales, Jugend und Pflege und auch für die Kinder steht eine Hüpfburg oder Kinderschminken bereit. „Alle sind recht herzlich eingeladen und wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so Bürgermeister Maierhofer.

Eröffnungsfeier im Haus Koblach

Sonntag, 11. Juni – 10 bis 17 Uhr