Hau-Ab-Rufe bei Merkels Abschlusskundgebung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei der Wahlkampfabschlusskundgebung ihrer Union am Freitagabend in München anhaltend ausgepfiffen worden. Auf den Münchner Marienplatz kamen neben zahlreichen Anhängern auch viele Gegner der Kanzlerin, die mit Trillerpfeifen pfiffen oder “hau ab” in Richtung der Kanzlerin riefen.