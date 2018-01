Hatler Handwerker starteten in das neue Jahr

Am 5. Jänner wurde beim Hatler Handwerkertag im Pfarrheim wieder zünftig gefeiert.

Dornbirn. Das Handwerk wird im Hatlerdorf seit je her hochgehalten und dieses kann nach wie vor auf den sprichwörtlich goldenen Boden bauen. Der Tradition folgend wird der Berufsstand mit dem „Hatler Handwerkertag“ am Jahresbeginn gefeiert. Gestartet wird mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leopold, den Pfarrer Christian Stranz eigens für die Handwerker zelebriert. Dem folgt ein gemütliches Beisammensein mit Musik von „Robert & Robert“ im Pfarrheim nebenan. Über 300 Handwerker konnte Otto Wohlgenannt, der langjährige Obmann der Zunft, zum Frühschoppen begrüßen. Er blickte mit Dank auf ein erfolgreiches Jahr zurück, jedoch nicht ohne auf die Schattenseiten zu blicken, „indem wir einige langgediente Handwerker aus dem Bezirk verabschieden mussten“, erwähnte Wohlgenannt und bat die Anwesenden um eine Gedenkminute. Für Bürgermeisterin Andrea Kaufmann gehört es ebenfalls zur Tradition beim Gottesdienst und bei der anschließenden Feier der Handwerker am Jahresbeginn dabei zu sein. Sie wisse um die gute Ausbildung von jungen Menschen in den Handwerksbetrieben, mit denen auch die Stadt mit zahlreichen Projekten in Verbindung stehe. Dabei erläuterte sie, was wirtschaftlich in der Stadt abgeht. Das Krankenhaus mit den neuen OP-Sälen und dem Hubschrauber-Landeplatz nannte sie als große Investitionen, ebenso den Hochwasserschutz und weitere anstehende Projekte wie den Bau der Stadtbücherei und der VS Haselstauden sowie die Projekte im Tiefbaubereich Dornbirn-Nord und Wallenmahd. Die Stadt sei immer bestrebt Handwerksfirmen aus Dornbirn den Vorzug zu geben und sei bisher damit immer gut gefahren, lobt Kaufmann abschließend die bewährte Zusammenarbeit.