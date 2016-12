Hat das Christkind das Falsche gebracht? Dann ist ländleanzeiger.at die Lösung!

Ländleanzeiger.at verwandelt unliebsame Weihnachtsgeschenke in Geld. - © Shutterstock

Alle Jahre wieder passiert es von Neuem – Geschenke, auf die man gerne verzichtet hätte, finden sich unterm Weihnachtsbaum: Der selbstgestrickte Pulli in deiner meistgehassten Farbe, eine Brotbackmaschine, bei der du schon an Heiligabend weißt, dass du sie niemals verwenden wirst, Bücher, die dich nicht interessieren oder Deko-Artikel, die definitiv nicht in deine Wohnung passen.