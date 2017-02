Hasskriminalität steigt nach Brexit-Votum in Großbritannien

Wer Wind sät... - © APA (AFP)

In Großbritannien ist es nach dem Brexit-Votum zu einem bisher beispiellosen Anstieg von Hasskriminalität gekommen. Das bestätigen Zahlen, die von der Nachrichtenagentur PA zusammengetragen wurden. Demnach registrierten drei Viertel der Polizeipräsidien in England und Wales nach dem Brexit-Votum die höchste Zahl an Straftaten, die aus Hass begangen wurden, in einem Quartal seit 2012.