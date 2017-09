Hasenhüttl hat vorerst keine Ambition auf ÖFB-Teamchefposten

Ralph Hasenhüttl sind zehn Spiele im Jahr zu wenig - © APA (dpa)

Trainer Ralph Hasenhüttl vom deutschen Vizemeister RB Leipzig hat ein Engagement als österreichischer Fußball-Teamchef in naher Zukunft ausgeschlossen. “Einen Teamchef Hasenhüttl wird es in den nächsten Jahren nicht geben. Zehn Spiele im Jahr sind mir noch zu wenig”, sagte der Steirer am Donnerstag.