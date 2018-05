Hasenhüttl-Frage überschattet in Leipzig sportliche Thematik

Für den deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geht es um viel: sportliche Reputation, internationales Geschäft und Millionen-Einnahmen. Doch das so wichtige Saisonfinale am Samstag bei Hertha BSC wird überschattet von der Diskussion um die Zukunft von Trainer Ralph Hasenhüttl und das angeblich ramponierte Verhältnis zu Sportdirektor Ralf Rangnick. Auch über ein schnelles Aus wird spekuliert.

Hasenhüttl bezeichnete die Auswärtspartie in Berlin als “eines der wichtigsten Spiele überhaupt” in der Saison. “Für uns ist von Platz vier bis neun alles möglich. Das zeigt, wie eng die Liga in diesem Jahr ist”, erklärte er. Ob der Steirer auch in der kommenden Saison noch in Leipzig noch am Ruder sein wird, scheint noch mehr als zuvor ein großes Rätsel zu sein. Zuletzt betonte er im ZDF, seinen bis 2019 laufenden Vertrag verlängern zu wollen.