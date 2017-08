Hasenhüttl feiert am Mittwoch 50. Geburtstag

Ralph Hasenhüttl wird 50 - © APA (dpa)

Kurz vor seinem 50. Geburtstag am Mittwoch hat Leipzigs Erfolgstrainer Ralph Hasenhüttl in einem am Donnerstag erscheinenden “Playboy”-Interview einige Geheimnisse aus seiner Karriere ausgeplaudert. Zudem erklärte der Steirer, dass er sich auch einen Job als Fußball-Nationaltrainer vorstellen kann.