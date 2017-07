Haselsteiner steigt bei Benkos Signa Development ein

Demnach beabsichtigt die Haselsteiner Familien-Privatstiftung (Spittal an der Drau) von der Signa Core Holding (Wien) rund 25,1 Prozent der Anteile an der “Signa Development Selection AG” (Innsbruck) zu kaufen. Strabag-Großaktionär Haselsteiner hat bereits vor einigen Jahren eine Beteiligung an einem Signa-Bereich erworben, damals an der Signa Prime Selection.

Die Signa Development wurde 2014 gegründet, damals mit zwei prominenten Projekten – darunter das”Icon Vienna”. Erst Anfang Juli hat der in Bau befindliche Büroturmkomplex “Icon” eineinhalb Jahre vor der Fertigstellung den Besitzer gewechselt: Der Verkauf um mehr als 500 Millionen Euro an die Allianz-Immobiliensparte war der bisher teuerste Immobiliendeal des heurigen Jahres in Wien. Eines der Gebäude wird die neue Zentrale der BAWAG.

Anfang 2017 wurde im Zuge der Übernahme des Bank-Austria-Immobilienentwicklers das Projekt “Wohnen am Schweizergarten” direkt angekauft, heißt es zur Signa Development auf der Signa-Homepage.

Signa zählt nach 17 Jahren ihres Bestehens mit einem Immobilienvermögen von über 7,5 Mrd. Euro und einem Umsatz ihrer Kaufhaus/Retailbeteiligungen von rund 3,8 Mrd. Euro zu einem der Big Player im europäischen Immo-Business.

Die Gruppe hat zwei zentrale Kerngeschäftsbereiche: Signa Real Estate und Signa Retail. In der Signa Real Estate arbeiten rund 200 Mitarbeiter in vier Geschäftseinheiten: Dazu gehören die Signa Development Selection, Signa Funds, die Signa Luxury Hotels sowie die Signa Prime Selection.

(APA)