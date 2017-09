“Harvey”: ALPLA erwartet Lieferengpässe

Im Jahr 1955 gründeten Alwin und Helmuth Lehner in der Waschküche des Vaters in Hard/Vorarlberg eine Firma. Damit war der Grundstein für ein Familienunternehmen mit ungewöhnlichem Erfolg gelegt. Heute steht der Name ALPLA weltweit für Kunststoffverpackungen höchster Qualität. Rund 18.300 Mitarbeiter produzieren an 172 Standorten in 45 Ländern Qualitätsverpackungen für Marken der Nahrungs- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Reinigungsindustrie und Öl- und Schmiermittelindustrie. Das Produktsortiment von ALPLA beinhaltet Flaschen, Preforms (Vorformlinge für PET-Flaschen), Verschlüsse vom Design bis zur fertigen Verpackung. ALPLA bietet als Systemlieferant von Kunststoffflaschen mit Verschluss die Möglichkeit, komplette Verpackungslösungen aus einer Hand zu erhalten. 1955 Gründung der Alpenplastik Lehner Alwin GmbH (Hard, Österreich) . 1956 Übergang von der reinen Spritzguss- zur modernen Blasformtechnologie . 1964 Erste ALPLA Niederlassung außerhalb Österreichs (Markdorf, Deutschland) . 1968 Erstes ALPLA Werk in Lateinamerika (San Joaquín, Venezuela) . 1975 Insgesamt 6 ALPLA Niederlassungen in 3 Ländern mit rund 1.200 Beschäftigten . 1985 Erstes ALPLA Werk mit In-house-Produktion (Lomazzo, Italien) . 1988 Eröffnung ALPLA Global Technical Center (Hard, Österreich) . 1990 Expansion nach Osteuropa (Ungarn, Polen, Tschechische Republik, Russland) . 1995 29 Niederlassungen in 15 Ländern mit rund 3.000 Beschäftigten . 1995 ISO-Zertifizierung . 2001 Erstes ALPLA Werk in den USA (Atlanta, Georgia) . 2001 Erstes ALPLA Werk in Asien (Bangkok, Thailand) . 2007 Eröffnung 100. ALPLA Werk (Tianjin, China) . 2010 Übernahme des Mehrheitsanteils der österreichischen PET Recycling Team GmbH (PRT) . 2012 148 Niederlassungen in 39 Ländern mit rund 13.000 Beschäftigten