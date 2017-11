Harter Brocken für Feldkirchs Handballer

Nach der bitteren Niederlage gegen Steinheim, empfangen Feldkirchs Handballherren diese Woche den Württembergliga-Absteiger TV Reichenbach.

Die Mannschaft von TVR-Trainer Volker Haiser ist personell gut aufgestellt und für ihren temporeichen Handball bekannt. Besonders zu Beginn gilt es für die Montfortstädter hell wach zu sein, damit sich die erfahrenen Gäste nicht in einen Rausch spielen können. So geschehen beim 31:16 Erfolg gegen die SG Kuchen-Gingen und dem 36:21 Sieg gegen Brenz. Zudem ist es für die Feldkircher wichtig, Ballverluste durch technische Fehler zu verhindern, denn diese werden von Reichenbach sofort durch schnelle Gegenstoßtore bestraft. Besonders auf Topscorer Max Liegat gilt es, ein Augemerk zu legen.

Nach der knappen Niederlage gegen Steinheim (28:29) heißt es jetzt weiter zu kämpfen. Trainer Balogh sah vergangenes Spiel eine kämpferische BW-Mannschaft. Die Abwehr stand gut und auch im Angriff zeigten Kornexl & Co. eine starke Leistung. Jetzt muss die Mannschaft nur noch die Konzentration über 60 Minuten halten um nicht wieder in der Schlussphase leichte Gegentore zu bekommen. Erlacher & Co. wissen, dass man wie gegen Steinheim ein ähnlich hochklassiges Spiel abliefern muss, damit die beiden Punkte in Feldkirch bleiben.