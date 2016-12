Harter Brocken für EHC Lustenau

Gegner dabei ist das Team des HC Neumarkt, welches vor einigen Wochen in der Rheinhalle Lustenau in der Verlängerung als Sieger vom Eis ging. Lustenau brennt auf Revanche und will wichtige Punkte aus dem Südtirol mitnehmen. Es ist zugleich das letzte Spiel der Lustenauer Cracks im Jahr 2016.

Beim Heimspiel vor einigen Wochen gegen den HC Neumarkt sahen die Lustenauer schon nach rund 15 Minuten als der sichere Sieger aus, führten sie doch gegen die Südtiroler bereits mit 3:0. Ein Timeout sowie ein Torhüterwechsel auf Seiten von Neumarkt brach jedoch den Spielfluss der Lustenauer. Kurz vor Spielende führten die Südtiroler sogar mit 4:3. Mit tollem Einsatz rettete sich das Team vom EHC Alge Elastic Lustenau in die Verlängerung, doch am Ende jubelten die Cracks aus dem Südtirol.

Nun soll beim Spiel im Südtirol der Spieß umgedreht werden. Die liegen gelassenen Punkte beim Heimspiel sollen nun zurückgeholt werden. Coach Gerald Ressmann bezeichnet den HC Neumarkt als sehr gefährliches Team mit vielen guten Einzelspielern und vor allem einem überragenden Stürmer Linus Lundström, der in Lustenau bei allen fünf Treffern beteiligt war: „Um aus Neumarkt Punkte mitnehmen zu können müssen wir unser bestes Eishockey zeigen. In der Verteidigung müssen wir kompakt stehen und die Südtiroler aus dem Gefahrenbereich heraushalten. Wir werden zu unseren Chancen kommen und diese müssen wir eiskalt ausnutzen. Jeder muss bereit sein, für die Mannschaft zu kämpfen und das letzte zu geben. Über diese Tugenden verfügt jeder Spieler im Team – meine Arbeit ist es, diese abzurufen und die Mannschaft optimal auf den HC Neumark einzustellen“, so Lustenaus Coach Gerald Ressmann.

HC Neumarkt : EHC Alge Elastic Lustenau

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 19.30 Uhr, Würth-Arena Neumarkt

Schiedsrichter: Manuel Hollenstein, Simone Lega, Patrick Kalb, Alexander Wiest