Harte Kritik der UNO an Myanmar wegen Umgang mit Rohingya

Malaysisches Schiff mit Hilfsgüter für Rohangya - © APA (AFP)

Die Vereinten Nationen haben den südostasiatischen Staat Myanmar für seinen Umgang mit der muslimischen Minderheit der Rohingya scharf kritisiert. Schilderungen aus der abgeriegelten Unruheregion Rakhine ließen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vermuten, heißt es in einem am Freitag in Genf veröffentlichten Bericht.