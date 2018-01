Harte Arbeit – schöne Erinnerung

Neuer Film über die „Holzflößer vom Gamperdonatal“ wird am Dienstag, 30. Jänner nochmals gezeigt

Selten ist der Nenzinger Ramschwagsaal so gut besucht, wie bei der Filmpräsentation über „Die Holzflößer vom Gamperdonatal“, der vom Nenzinger Gemeindearchivar Thomas Gamon initiiert und von Alexander Kaiser umgesetzt wurde. Die Erwartungen der Organisatoren wurden bei weitem übertroffen, rund 450 Gäste konnten begrüßt werden. Alexander Kaiser hat sich als Profi-Filmer einen Namen gemacht und ist immer wieder bei Dreharbeiten für die Reihe „Universum“ tätig ist und zeichnete auch für die Luftaufnahmen „Vorarlberg von Oben“ verantwortlich. Er fing die landschaftliche Schönheit des Gamperdonatals ein, die Zeitzeugen Hans Kager, Walter Reinher und Otto Meyer ließen die Besucher an ihren Erinnerungen und die Strapazen dieser schwierigen Arbeit teilhaben. „Holz wurde überall dringend gebraucht, vor allem in den Städten“, nannte Thomas Gamon den Häuserbau, die Schindelerzeugung, Kochen und Heizen sowie die Herstellung von Holzkohle als Beispiel. Nicht nur im Gamperdonatal wurde geflößt, auch die Großwalsertaler Bevölkerung nutzte die Gelegenheit für ein Zusatzeinkommen durch diese gefährliche und anstrengende Arbeit.