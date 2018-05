Hartberg erhielt Lizenz für Bundesliga und steigt auf

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat Dienstagabend dem von TSV Prolactal Hartberg eingebrachten Klagebegehren auf Erteilung der Lizenz für die höchste Fußball-Spielklasse in der Saison 2018/19 stattgegeben. Die Steirer steigen damit auf, zwischen dem Zehnten der Bundesliga (St. Pölten) und dem Dritten der zweiten Liga (Wiener Neustadt) kommt es am 31. Mai und 3. Juni zu einer Relegation.

Hartberg war zuvor in zwei Instanzen die Lizenz verweigert worden. Zuletzt war auch die für den vergangenen Montag festgesetzte Entscheidung nochmals um 24 Stunden vertagt worden. Am Dienstagabend wertete das Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Raimund Bollenberger sowie Dr. Clemens Völkl (als von der Österreichischen Fußball-Bundesliga genannter Beisitzer) und Dr. Alexander Schoeller (Beisitzer für Hartberg) nach einer mündlichen Verhandlung den Fristverzug der Hartberger hinsichtlich der Ausgliederung des Spielbetriebs bis 15. März 2018 – anders als der Senat 5 und das Protestkomitee – als verbesserungsfähiges Kriterium. Die rückwirkende Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft wurde als ausreichend erachtet.

Leidtragende seien engagierte Funktionäre, Spieler und Fans jener Vereine, die sich an die Lizenz-Vorgaben der Bundesliga zeitgerecht halten und im Vorfeld hart dafür arbeiten würden, so Bohuslav. Auch der Zeitpunkt der Entscheidung sei äußerst problematisch: “Erst wenige Stunden vor den wichtigen Relegationsspielen Klarheit zu schaffen, ist bedenklich.” Aus sportlicher Sicht und aus Sicht der Fans könne man nur hoffen, dass die Bundesliga und die zuständigen Gremien aus der Geschichte lernen würden.

Hartberg hatte als Tabellenzweiter der Ersten Liga sportlich den Aufstieg in die neue, zwölf Vereine umfassende Bundesliga geschafft. In zwei Instanzen war den Steirern aber die Lizenz aus genannten Gründen verweigert worden, wogegen sie beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht Einspruch eingelegt hatten.

Nun erhielt Hartberg in dritter und letzter Instanz doch noch die Lizenz für die höchste Spielklasse und steigt wie Meister Wacker Innsbruck in die neue, ab der nächsten Saison zwölf Vereine umfassende Tipico Bundesliga auf. In der Relegation um den letzten noch verfügbaren Platz spielt der SC Wiener Neustadt am Donnerstag um 18:30 Uhr zuhause gegen den SKN St. Pölten. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag um 15:30 Uhr in St. Pölten statt. Beide Spiele werden live auf skysportaustria.at übertragen.